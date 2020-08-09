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Пандемия COVID-19

Под наблюдением в России из-за коронавируса остается 241,9 тыс. человек

По данным Роспотребнадзора, всего в стране проведено более 30,6 млн тестов на коронавирус

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Более 241 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 241 925 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего в стране проведено более 30,6 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 298 тыс. исследований.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 19,3 млн человек, свыше 721 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 882 347 случаев заражения, выздоровели 690 207 человек, умерли 14 854. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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