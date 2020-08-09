Курорты Красной Поляны в Сочи предлагают туристам провести осень в горах

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Курорты Красной Поляны в Сочи готовятся принимать туристов в межсезонье, и предлагают гостям провести осень в горах. Об этом сообщили ТАСС представители горных курортов.

"Осень - традиционный выбор времени года для тех, кто плохо переносит летнюю жару и любит гулять в горах, когда все вокруг начинает преображаться и насыщаться яркими сочными красками. На панорамной площадке Курорта Красная Поляна с обзором 360 градусов можно увидеть, как смешанный лес и разнотравье меняют окраску от ярко-зеленой на Поляне 540 до буро-красной на Поляне 2200. Отдых в Сочи осенью чаще всего предпочитают гости, желающие совместить отпуск с оздоровлением, которому способствуют уникальные природно-климатические условия Красной Поляны и воздух, пропитанный горной свежестью и морскими солями, благодаря близости Черного моря", - отметили в пресс-службе Курорта Красная Поляна.

Специально для тех, кто предпочитает отдых с оздоровлением, курорт подготовил предложение "Горный детокс". Гости смогут проверить состояние своего здоровья на современном диагностическом оборудовании и получить рекомендации врачей-специалистов по питанию, спорту и образу жизни. Кроме того, туристам будут предложены занятия йогой и стрейчингом, утренние пробежки по набережной вдоль горной реки, а также посещение бассейнов и парных горных бань.

Для любителей активного отдыха соседний курорт "Роза Хутор" подготовил пакетные предложения "Осень в горах", которые включают катание на горном аттракционе Родельбан (управляемые сани), прохождение пешего маршрута на территории курорта и занятия скандинавской ходьбой. "В период межсезонья в сентябре-октябре на курорте "Роза Хутор" доступны в основном те же развлечения, что и летом. Работают канатные дороги, открыты пешие и веломаршруты, парк водопадов "Менделиха", популярные аттракционы - родельбан, высокогорные качели, подвесной мост и тп. Все эти активности закрываются постепенно, в зависимости от погоды в горах и наличия снега на склонах", - рассказали в пресс-службе "Роза Хутор".

В горно-туристическом центре "Газпром" в осенний период также предлагают гостям активный отдых. В частности, "курорт предлагает насладиться отдыхом в крытом и открытом бассейнах с видом на горы, посетить сауны и хамам", а также обзорные туры на канатных дорогах, отметили в пресс-службе центра.

Из-за пандемии коронавируса в этом году летний туристический сезон начался в Сочи, как и на остальных курортах Краснодарского края позднее. Первые туристы смогли заехать с 1 июня, когда возобновили свою работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. Режим карантина, который действовал с 31 марта, сняли только 21 июня и на Кубань начали активно приезжать туристы. За два летних месяца край посетили 2,3 млн отдыхающих, при этом самая высокая загрузка средств размещений фиксируется в Сочи.

О горных курортах Сочи

Красная Поляна - поселок, на территории которого расположены три крупных горных курорта: "Роза Хутор", НАО "Красная Поляна" (бывший "Горки город") и горно-туристический центр "Газпром". Они включают в себя 110 горнолыжных трасс разного уровня сложности, 64 канатные дороги, гостиничную инфраструктуру, а также развлечения и возможности проведения конгрессных мероприятий.