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Пандемия COVID-19

Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в Москве выросло за сутки на 803

Общее число выздоровевших увеличилось до 189 657

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Число выздоровевших пациентов в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции за сутки выросло на 803, до 189 657 человек. Об этом сообщила в воскресенье заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 803 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 189 657", - сказала вице-мэр.

Она напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать волонтерами для помощи болеющим или донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия COVID-19
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