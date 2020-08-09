Власти Псковской области из-за коронавируса отказались от проведения школьных линеек

ПСКОВ, 9 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области, где число заразившихся коронавирусом приближается к 4 тыс. человек, отказались от проведения 1 сентября традиционных школьных линеек. Об этом сообщил в воскресенье губернатор региона Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям.

"Было много вопросов по поводу начала учебного года. Мы планируем начать учебный год как положено, 1 сентября. Единственное, что, скорее всего, традиционных линеек не будет. И необходимо будет соблюдать ряд дополнительных требований от Роспотребнадзора. В частности, закрепление отдельного кабинета за каждым классом. Тем не менее, школы будут работать в очном режиме. Наша главная задача на сегодня - не допустить возникновения новых крупных вспышек", - сказал губернатор.

По оценке Ведерникова, эпидемиологическая ситуация в Псковской области остается стабильной. "Несмотря на отдельные трудности, мы постепенно подходим к третьему этапу снятия ограничений. Если положительная тенденция сохранится, то уже на следующей неделе обсудим возможность открытия кинотеатров, театров, бассейнов. Многие направления, которых все ждали уже почти полгода, вернутся в штатный режим", - уточнил глава региона.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в Псковской области зафиксировано 3 928 случаев заражения и 57 летальных исходов. Выздоровели 2 835 человек.