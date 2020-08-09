Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,99

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России увеличился в воскресенье на 0,01 и находится на отметке 0,99. В Москве этот показатель также оказался выше уровня предыдущего дня на 0,01 и составил 1,01, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, в последний раз превышал единицу 13 июля.

Из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших лишь в Москве показатель находится выше единицы, а в остальных не превышает этой отметки. В Челябинской области и Ханты-Мансийском автономном округе он составил 0,85, в Нижегородской области - 0,89, в Иркутской области - 0,9, в Свердловской области - 0,96, в Подмосковье - 0,98, а в Санкт-Петербурге, Ростовской области и в Красноярском крае - 0,99.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.