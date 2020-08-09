Недельный прирост числа заразившихся коронавирусом в России стал минимальным за 16 недель

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за семь дней составило 36 666, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. Это минимум за 16 недель.

Меньше случаев заражения за семь дней в последний раз подтверждали на третьей неделе апреля - 27 083.

В относительном выражении прирост составил 4,3% против 4,7% на прошлой неделе, среднесуточный показатель снизился с 0,66% до 0,6%.

Количество выздоровевших сократилось: с 27 июля по 2 августа оперативный штаб сообщал о 49 923 вылечившихся, а с 3 по 9 августа - о 43 249. Число выписанных пациентов превышает количество выявленных случаев восьмую неделю подряд. Доля выздоровевших за семь дней увеличилась с 76,4% до 78,1%.

С 3 по 9 августа оперативный штаб сообщил о 803 летальных исходах из-за коронавируса против 859 неделей ранее. Это минимальный показатель с середины мая.

Условный показатель летальности (окончательный можно будет определить только после завершения эпидемии) за семь дней увеличился на 0,2 п. п., до 1,68%, следует из сообщений штаба. Данные штаба, однако, не являются окончательными и не учитывают уже представленную властями уточненную статистику по смертности в предыдущие месяцы.