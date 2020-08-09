Мишустин поздравил строителей с профессиональным праздником

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в воскресенье поздравил строителей с профессиональным праздником, подчеркнув важность этой динамично развивающейся строительной отрасли в экономике страны.

"Строительный комплекс играет важную роль в экономике нашей страны. От него напрямую зависит развитие смежных отраслей, модернизация инфраструктуры, улучшение жизни миллионов людей", - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте правительства.

По словам премьер-министра, представители профессии строителя - люди, способные масштабно и творчески мыслить, "воплощать грандиозные замыслы, создавать настоящие архитектурные шедевры". Кроме того, Мишустин отметил профессионализм, опыт и ответственность специалистов отрасли.

Премьер добавил, что строительный комплекс динамично развивается, используя инновационные разработки, современные технологии и нестандартные решения. "Ежегодно вводятся в эксплуатацию миллионы квадратных метров жилья", - подчеркнул Мишустин.

"Спасибо вам за ваш напряженный и самоотверженный труд. Желаю вам успехов, крепкого здоровья, благополучия, воплощения всех намеченных планов", - подытожил глава кабмина.