МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летним юбилеем ректора Театрального института имени Щукина, актера театра и кино, народного артиста РФ Евгения Князева. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Вы осуществили свою мечту - состоялись в сложной, многогранной профессии актера, блестяще раскрыли свой яркий, самобытный талант в театре и кинематографе. Богатый сценический опыт и неизменная приверженность традициям знаменитой "вахтанговской" школы на протяжении долгих лет помогают вам руководить одним из наиболее известных творческих вузов страны", - отметил глава государства. По его словам, Князев подает молодым артистам пример "достойного служения избранному делу".

Евгений Владимирович Князев родился 9 августа 1955 года. В 1982 году получил диплом Театрального училища имени Б. В. Щукина (ныне Театральный институт имени Бориса Щукина) при Театре имени Вахтангова.

С 1982 года - актер Театра имени Вахтангова, также участвовал в постановках Театра имени Моссовета и Государственного театра наций. Снимается в кино, исполнял роли в фильмах "Работа над ошибками" (1988, режиссер Андрей Бенкендорф), сериалах "Пятый ангел" (2003, Владимир Фокин), "Вольф Мессинг. Видевший сквозь время" (2009, Владимир Краснопольский и Валерий Усков) и других.

С 1988 года преподает в Театральном институте имени Бориса Щукина. С 2003 года является ректором вуза.