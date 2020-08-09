Мишустин поздравил народного артиста РФ Евгения Князева с 65-летием

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 65-летием ректора Театрального института имени Щукина, актера театра и кино, народного артиста РФ Евгения Князева. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Любая роль в вашем исполнении - это мастерство импровизации, эксцентрика и тонкий психологизм. Каждая прожита и прочувствована вами", - отмечается в телеграмме.

Говоря об активной деятельности Князева на посту ректора Щукинского театрального училища, Мишустин отметил его способность обучать своих воспитанников тонкостям актерского мастерства, умению думать при выходе на сцену, а также умению быть личностями.

Евгений Владимирович Князев родился 9 августа 1955 года. В 1982 году получил диплом Театрального училища имени Б. В. Щукина (ныне Театральный институт имени Бориса Щукина) при Театре имени Вахтангова.

С 1982 года - актер Театра имени Вахтангова, также участвовал в постановках Театра имени Моссовета и Государственного театра наций. Снимается в кино, исполнял роли в фильмах "Работа над ошибками" (1988, режиссер Андрей Бенкендорф), сериалах "Пятый ангел" (2003, Владимир Фокин), "Вольф Мессинг. Видевший сквозь время" (2009, Владимир Краснопольский и Валерий Усков) и других.

С 1988 года преподает в Театральном институте имени Бориса Щукина. С 2003 года является ректором вуза.