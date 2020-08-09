В Псковской области запустили первый региональный конкурс граффити

ПСКОВ, 9 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области запустили первый региональный конкурс граффити, чтобы решить проблему с появлением на достопримечательностях несанкционированных рисунков и надписей. Об этом сообщил в воскресенье губернатор региона Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям.

"Учитывая колоссальные усилия, которые предпринимаются для защиты, развития культурного наследия нашей земли, эта тема многих цепляет за живое. Некоторые молодые люди ищут выход творческой энергии. Нужно помочь направить ее в конструктивное русло. Поэтому мы будем поддерживать наших художников, чтобы они могли творить, но делать это в тех местах, где это разрешено и уместно. Мы запустили первый региональный конкурс граффити, где можно выбрать лучшие работы, которые будут украшать наш город", - сказал Ведерников.

Губернатор отметил, что власти региона совместно с полицией намерены усилить борьбу с вандализмом. "Все, что я сказал, не имеет никакого отношения к тем, кто пишет на стенах Кремля, разбирает фонари и выкапывает деревья. Это преступность при полном неуважении к окружающим, и к нашей истории. Учитывая масштаб проблемы, мы будем разрабатывать дополнительные решения в сотрудничестве с правоохранительными органами", - отметил глава региона.