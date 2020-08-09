В Сухум прибыли первые после снятия ограничений на границе с Россией поезда с пассажирами

СУХУМ, 9 августа. /ТАСС/. Пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга впервые после снятия ограничений на государственной границе по реке Псоу прибыли на сухумский железнодорожный вокзал в воскресенье. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" (РУП "АЖД") Игорь Маргания.

Первого августа после четырехмесячного перерыва были сняты введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения на пересечение российско-абхазской границы. Открытие границы произошло синхронно с РФ после подписания соответствующего распоряжения российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Вначале прибыл поезд из Санкт-Петербурга в 9:55 мск, чуть позже - в 10:39 московский поезд, из Питера в Абхазию приехали 120 пассажиров, из Москвы -180. Сегодня же в 14:00 московский и в 19:00 питерский поезда отбывают обратно", - сказал Маргания. По его словам, поезда прибыли без опозданий, строго по графику, среди пассажиров было немало туристов.

Он также отметил, что при пересечении границы железнодорожным транспортом пассажирам не нужно выходить из вагонов. Паспортный контроль на российской стороне занимает около часа, на абхазской - 30 минут. Московский поезд будет курсировать ежедневно до 17 сентября, Питерский - по нечетным дням до 11 сентября.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга будут курсировать поезда между Сухумом и Самарой, впервые с 15 августа планируется запуск туристического поезда Туапсе - Гагра. Состав из 11 вагонов будет приходить в курортную Гагру, оттуда туристов будут развозить по экскурсионным маршрутам, а затем этим же поездом они будут возвращаться обратно в Туапсе. Это, как пояснил Маргания, сделано для того, чтобы туристы в более комфортных условиях могли приезжать республику и знакомиться с ее достопримечательностями.

Пассажирское сообщение Абхазии с РФ было остановлено с конца марта, но грузовое железнодорожное сообщение не останавливалось.