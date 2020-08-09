В посольстве РФ в Токио заявили, что ультраправые своей акцией мешали работе дипмиссии

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Ультраправые активисты, которые в воскресенье устроили акцию протеста возле посольства России в Токио в связи с 75-й годовщиной вступления СССР в войну против Японии, мешали нормальной работе дипмиссии. Об этом сообщили ТАСС в российском дипломатическом представительстве.

"Следует отметить, что поведение участников акций носило развязный и крикливый характер. Созданный в результате сильный шум мешал как нормальному функционированию дипмиссии, так и, на наш взгляд, воскресному отдыху токийцев", - отметили в посольстве. "Лозунги, озвученные ультраправыми элементами в ходе их антироссийских акций в районе посольства России, носили заведомо некорректный и неприемлемый характер. СССР вступил в войну против милитаристской Японии 9 августа 1945 года, поскольку Токио в нарушение советско-японского пакта о нейтралитете, будучи союзником нацистской Германии, помогал ей в войне против нашей страны и ее партнеров по антигитлеровской коалиции, а по итогам войны, закрепленным в Уставе ООН, Советскому Союзу были переданы Курильские острова. Таким образом, суверенитет России над этими землями базируется на прочной международно-правовой основе и является неоспоримым", - добавили в дипмиссии.

Акция длилась несколько часов. Ее участники ездили на автобусах с имперскими и национальными флагами Японии и через громкоговорители транслировали призывы вернуть "северные территории" (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС). По наблюдениям корреспондента ТАСС, небольшие группы протестующих по пять-семь человек также периодически подходили к входу в посольство с флагами и выкрикивали те же самые протестные высказывания. Радикалы вели себя достаточно агрессивно и иногда вступали в грубые словесные перепалки с полицейскими.

Все подъезды к дипломатическому представительству охраняли усиленные наряды полиции, которые старались предотвратить провокации и обеспечивали беспрепятственный проезд дипломатического транспорта. Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС работавший на месте представитель правоохранительных органов, в акциях приняли участие порядка 80 человек.

Ультраправые периодически устраивают демонстрации и митинги возле российских дипломатических представительств на территории Японии. Обычно такие вылазки приходятся на значимые для японской стороны даты, такие как "День северных территорий" 7 февраля или день вступления СССР в войну против Японии.

9 августа 1945 года началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция. Войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов при содействии сил Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии с участием монгольских соединений разгромили Квантунскую армию, освободили Маньчжурию, Северо-Восточный Китай, северную часть Кореи, Южный Сахалин и Курильские острова. Операция завершена 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии, окончившей Вторую мировую войну.