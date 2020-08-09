Минкомсвязь обновила график вывозных авиарейсов до 26 августа

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ обновила график спецрейсов из разных стран на период с 9 по 26 августа. Он опубликован в воскресенье в созданном министерством Telegram -канале для информирования о возможности россиян вернуться домой из-за рубежа.

Так, на вечер 9 августа планируется рейс из Нью-Йорка в Москву, на следующий день программа вывозных рейсов из США будет продолжена, намечено выполнение рейса из Лос-Анджелеса в Москву. Кроме того, 10 августа запланированы рейсы из Еревана в Калугу и Санкт-Петербург, а также из Гюмри в Москву.

Во вторник, 11 августа, планируется выполнение рейсов из Еревана, Будапешта и Тель-Авива в Москву. На 12 августа намечены рейсы из городов Ош и Баку в Москву, а также из Ташкента в Казань и из Бишкека в Екатеринбург. 13 августа планируются рейсы из Хошимина, Тегерана и Ларнаки в Москву и из Еревана в Челябинск.

14 августа будут выполнены два рейса из Дубая - в Москву и Санкт-Петербург, также запланированы рейсы в Москву из Токио и Аликанте. На 15 августа намечены рейсы Франкфурт-на-Майне - Москва, Париж - Москва, Ереван - Минеральные Воды, Сеул - Владивосток, Дубай - Москва, Ереван - Екатеринбург, Бишкек - Санкт-Петербург. 16 августа в Москву вылетят самолеты из Афин, Ниццы, Вероны, Бишкека, Баку и Нью-Йорка, а также состоятся рейсы в Санкт-Петербург из городов Ташкент и Ош.

В следующие несколько дней на данный момент запланировано только по одному рейсу: 18 августа и 25 августа будут выполнены рейсы из Еревана в Москву, а 26 августа - из города Ош в Москву.