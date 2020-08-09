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Пандемия COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 149 случаев заражения коронавирусом

В медицинских организациях Московской области проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. В Московской области за сутки выявили 149 подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"149 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. Всего на данный момент в Московской области выявлено 64 865 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 123 человека. Выздоровели и выписались 48 372 человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье выявили более 3,5 тыс. случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе из Москвы.

Региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рекомендует жителям соблюдать введенные в Подмосковье правила самоизоляции, при появлении любых симптомов ОРВИ обращаться к врачу.

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РоссияПандемия COVID-19
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