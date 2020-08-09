В Калмыкии второй этап режима ограничений продлили до 23 августа

ЭЛИСТА, 9 августа. /ТАСС/. Власти Калмыкии продлили наложенные из-за коронавируса ограничения на две недели - до 23 августа включительно. При этом разрешены тренировки спортивных сборных команд республики, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе главы региона.

Ранее второй этап был продлен до 9 августа июля включительно, но вместе с тем разрешена работа объектов общепита и оставшихся магазинов непродовольственных товаров. Республика с 7 июня находится на втором этапе снятия ограничительных мер.

"Наложенные из-за коронавируса ограничения продлены еще на две недели - до 23 августа включительно, соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы республики. Согласно указу, разрешаются тренировки спортивных сборных команд в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований", - сказали в пресс-службе.

Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков заявил, что заразился коронавирусом, соответствующее видеообращение из больничной палаты он опубликовал в Instagram. Он отметил, что продолжает работать дистанционно и чувствует себя хорошо благодаря поддержке медиков и своему иммунитету. По словам Хасикова, исходя из ситуации в регионе, говорить о переходе на третий этап снятия ограничений пока рано.

По данным оперативного штаба Калмыкии на субботу, в регионе зарегистрировано 3 005 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии находятся восемь пациентов, из них четверо - на аппаратах искусственной вентиляции легких. С начала пандемии выздоровели и выписаны 2 154 человека, умерли 42 пациента.