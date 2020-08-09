В Еврокомиссии ожидают создания вакцины от коронавируса к началу 2021 года

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия имеет основания полагать, что первая вакцина от коронавируса появится уже в конце текущего - начале следующего года. Об этом заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес в опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Handelsblatt .

"Даже если делать прогнозы на данный момент пока рискованно, у нас есть хорошие основания полагать, что первая вакцина будет доступна в конце этого - начале следующего года", - считает еврокомиссар.

По ее мнению, в вопросе преодоления коронавирусного кризиса фактор времени играет решающую роль. "Каждый месяц, который мы получим в случае создания вакцины, спасет жизни и обеспечит основы существования", - отметила Кириакидес. Она признала, что вакцина не решит сразу все проблемы, но "постепенно позволит вернуться к нормальной жизни".

Кириакидес также выразила обеспокоенность ростом числа случаев заражения в странах ЕС и призвала власти государств - членов сообщества принять в местах локальных вспышек все меры для того, чтобы не допустить повсеместного распространения инфекции.