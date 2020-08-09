В Литве закрыли балтийские пляжи Клайпеды из-за загрязнения нефтью прибрежных вод

ВИЛЬНЮС, 9 августа. /ТАСС/. Балтийские пляжи Клайпеды - третьего по величине города Литвы, находящегося на берегу моря, - закрыли для купания в воскресенье из-за нефтяного загрязнения прибрежной акватории. Об этом сообщило национальное радио LRT.

"В связи с загрязнением на городских пляжах поднят запрещающий купание красный флаг", - информировала радиостанция.

Нефтяное пятно было обнаружено утром в воскресенье. В районе загрязнения выставлено около 150 м бонов, которые должны воспрепятствовать распространению нефтепродуктов. Ответственные инстанции выясняют, как они попали в акваторию.

В районе Клайпеды пролегает морская граница Литвы с Калининградской областью РФ. По морю она составляет 22,2 км, по Куршскому заливу - 18,5 км.