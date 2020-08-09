Адвокат главы районного суда Волгограда опровергла факт ее задержания

ТАСС, 9 августа. Председатель районного суда Волгограда Юлия Добрынина не задержана. Как сообщила ТАСС ее адвокат Анастасия Селиванова, уголовное дело о взятке в отношении судьи не возбуждалось, а деньги изъяты в ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках проверки.

"Факт задержания судьи Добрыниной Юлии не соответствует действительности. Имели место определенные оперативно-разыскные мероприятия, которые проводились оперативными службами Москвы по изъятию у судьи денежных средств в размере 2,5 млн рублей, которые связаны с гражданско-правовыми отношениями. Ни о каких 25 млн взятки речи нет, даже у следствия", - сказала адвокат.

По ее словам, сейчас проводится доследственная проверка, в рамках которой проходили оперативно-разыскные мероприятия. Также адвокат опровергла информацию о задержании Добрыниной с поличным в ресторане "Фасоль". "Ресторан, о котором идет речь в СМИ как о месте задержания, вообще не работает, и сама судья в нем не была, - сказала Селиванова. - Отсутствие события преступления в данном случае очевидно, как очевидны и недобросовестные действия жены одного из арестованных по другому делу, возможно, чтобы добиться каких-то преференций для мужа, возможно, под чьим-то давлением".

Согласно УПК РФ, судьи относятся к спецсубъектам. Уголовное дело в отношении судьи может возбудить только председатель Следственного комитета РФ с разрешения Высшей квалификационной коллегии судей. Доследственная проверка проводится следователями СК.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что оперативники ФСБ задержали с поличным председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину в ресторане "Фасоль" по делу о взятке в размере 25 млн рублей за освобождение волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова.