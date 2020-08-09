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Власти организуют подвоз воды в село в Дагестане, где отравились более 40 человек

Жителям рекомендуется использовать для питья приготовления пищи только кипяченую и бутилированную воду

МАХАЧКАЛА, 9 августа. /ТАСС/. Власти села Геджух в Дагестане, где более 40 человек отравились некачественной питьевой водой, организуют подвоз воды для жителей. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Дербентского района Дагестана.

"В связи с обращениями жителей селения Геджух в медучреждение с симптомами отравления просим до выяснения причин загрязнения воды воздержаться от ее употребления. Использовать для приготовления пищи и питья только кипяченую и бутилированную воду. На время выяснения обстоятельств администрацией района будет организован подвоз питьевой воды", - говорится в сообщении.

За два дня признаки отравления выявили более чем у 40 человек. Республиканское управление Следственного комитета начало проверку.

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