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Пандемия COVID-19

Эрдоган сообщил, что одну из турецких вакцин от коронавируса будут испытывать на людях

По словам президента Турции, испытания на животных успешно прошли две вакцины

АНКАРА, 9 августа. /ТАСС/. Турецкие медики, разработчики одной из вакцин против коронавируса, получили разрешение на проведение клинических испытаний на людях. Об этом сообщил в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган.

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"Турция, наряду с США и Китаем, входит в тройку стран, разрабатывающих собственную вакцину против коронавируса. Две наши вакцины успешно прошли испытания на животных, одна из них получила разрешение на клинические испытания на людях", - приводит слова турецкого лидера Anadolu.

29 июля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что Турция находится в контакте с Россией и КНР по вопросу создания вакцины от коронавируса.

Как заявили 7 августа в Минздраве, вакцина от коронавируса Центра имени Гамалеи будет зарегистрирована 12 августа, ее производство начнется в сентябре. Первыми вакцину получат врачи и пожилые люди.

По последним данным, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 19,6 млн человек, свыше 727 тыс. умерли.

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ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипПандемия COVID-19
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