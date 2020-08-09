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Взрыв в порту Бейрута

Красный Крест окажет Ливану помощь на €40 млн в 2020 году

Организация также рассчитывает на долгосрочную поддержку своей деятельности в этой стране со стороны доноров

ЖЕНЕВА, 9 августа. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) планирует в 2020 году оказать помощь населению Ливана на сумму в €40 млн, однако рассчитывает также на долгосрочную поддержку своей деятельности в этой стране со стороны доноров. Об этом заявил президент МККК Петер Маурер, выступая в воскресенье на международной видеоконференции по сбору средств для Ливана.

"Согласно нашим первым оценкам, расходы Красного Креста потребуют дополнительно до конца 2020 года €40 млн на цели немедленного реагирования, - сказал он. - Однако помимо этого исключительно важна ваша поддержка в долгосрочном плане".

Как подчеркнул президент МККК, "существенную ценность" имеет поддержка со стороны доноров организаций и учреждений, оказывающих помощь пострадавшим людям "на передовой линии". Среди них он назвал Ливанское общество Красного Креста и Университетскую больницу имени Рафика Харири.

Теги
ЛиванВзрыв в порту Бейрута
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