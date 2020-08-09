Музей обороны и блокады Ленинграда планирует открыть зал военной археологии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Государственный музей обороны и блокады Ленинграда планирует создать зал военной археологии, где будут выставляться предметы, найденные поисковиками. Об этом в воскресение на круглом столе, приуроченном ко Дню окончания Ленинградской битвы, рассказала директор музея Елена Лезик.

"Я надеюсь, что нам удастся создать зал военной археологии. Это будет зал с постоянно меняющейся экспозицией, постоянно работающей экспозицией, в которой сами поисковики смогут показывать свои находки и трактовать их так, как они это понимают", - сообщила она.

Поисковики и представители музея обсудили на круглом столе перспективы сотрудничества поисковых отрядов и музея. "Я считаю, что при музее должен быть создан официальный центр поисковой работы, который будет штабом, мозговым центром поискового движения нашего города, а у нас очень много поисковых отрядов работает, более 50", - сказала директор музея.

Руководитель поискового отряда "Рауту" Владимир Уткин преподнес в дар музею немецкую переноску противотанковых мин времен войны.

Памятная дата

В День окончания Ленинградской битвы петербуржцы почтили память погибших. Так, представители администрации города и общественных организаций возложили венки к Монументу героическим защитникам Ленинграда. В церемонии приняли участие полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном округе Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, а также представители ветеранских организаций.

Библиотеки, молодежные и культурные центры провели выставки и акции в очном и онлайн-формате. Так, Библиотека правовой и экономической информации опубликовала в своей группе "ВКонтакте" аудиолекцию "Ораниенбаумский плацдарм", а Дом молодежи Василеостровского района подготовил для зрителей видеопроект "О роли Ленинградской битвы в ходе Великой Отечественной войны". Объединение подростково-молодежных клубов Центрального района "Перспектива" провело акцию "Аллея героев "Памяти героев Ленинграда посвящается…".

Музей обороны и блокады Ленинграда провел Всероссийский поэтический марафон "Читают дети о войне…", приуроченный ко Дню окончания Ленинградской битвы. Проект создан совместно с литературно-образовательным порталом "РуЛит.РФ". Зрители могут посмотреть трехчасовой ролик с чтением стихотворений на сайте музей, видеофильм вошел и в медиатеку РуЛит.РФ.

Битва за Ленинград

Битва за Ленинград длилась с лета 1941 года и продолжалась вплоть до 9 августа 1944 года. Она считается самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны.

В боях за Ленинград погибли около миллиона советских солдат и более 800 тыс. человек мирного населения. Более 1,5 млн человек были награждены медалями "За оборону Ленинграда".