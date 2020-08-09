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В Москве задержали троих полицейских за получение взятки

Они понесут установленное законом наказание, а их непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Трое сотрудников столичной полиции задержаны за получение взятки от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Установлена причастность трех сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД по району Арбат к получению незаконного денежного вознаграждения от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности по основаниям, не соответствующим действительности. Указанные сотрудники задержаны и переданы в органы следствия, которыми по данному факту принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, капитана и двоих старших сержантов полиции уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, они понесут установленное законом наказание, а их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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