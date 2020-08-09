Первый рейс теплохода "Мустай Карим" отменили из-за неисправности на судне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Круизная компания "Водоходъ" отменила запланированный на 10 августа первый рейс лайнера "Мустай Карим" из Санкт-Петербурга в Москву в связи с неисправностью винто-рулевой колонки, возникшей при его перегоне. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба оператора речных круизов, владеющего теплоходом.

"Компания "Водоходъ" информирует, что круиз по маршруту Санкт-Петербург - Москва на теплоходе "Мустай Карим" не состоится по техническим причинам. В процессе перегона теплохода появилась неисправность винто-рулевой колонки. В настоящий момент теплоход находится в Санкт-Петербурге, где проводятся оперативные работы по устранению неисправности", - указано в сообщении.

В компании агентству не уточнили сроки восстановительных работ. Клиентам, купившим билеты на теплоход, "Водоходъ" предложит пересадку на другие круизы, варианты компенсации за дополнительно понесенные расходы и возврат средств, отметили в пресс-службе.

Судно с 10 по 16 августа должно был пройти по маршруту Санкт-Петербург - Москва с остановками на Валааме, в Мандрогах, Петрозаводске, Горицах, Угличе. Лайнер "Мустай Карим", названный в честь башкирского поэта и писателя - второе судно проекта PV300. Оно предназначено для речной перевозки пассажиров на дальних круизных линиях Москва - Астрахань, Москва - Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва - Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донским судоходным каналом.