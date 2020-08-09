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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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Возле посольства Белоруссии в Москве собрались несколько сотен человек

Полиция пока никого не задерживает

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Несколько сотен человек, не успевших проголосовать на выборах президента Белоруссии, находятся возле посольства республики в Москве, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.

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"Несколько сотен человек собрались около посольства Белоруссии, которые возмущены тем, что не смогли проголосовать на выборах президента страны. Полиция просит их разойтись, но задержанных пока нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, движение на нескольких улицах в центре Москвы, где расположено посольство страны, затруднено. Улица Покровка перекрыта, на месте работает ОМОН.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что голосование продолжится на некоторых участках в Минске из-за больших очередей.

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РоссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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