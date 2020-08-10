Состояние писателя Владислава Крапивина ухудшилось

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Советский и российский писатель Владислав Крапивин, выписанный 7 августа из больницы после госпитализации с пневмонией, почувствовал себя хуже. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС командор юношеского отряда "Каравелла" Лариса Крапивина.

"Состояние значительно ухудшилось", - сказала Крапивина, уточнив, что тесты на коронавирус у писателя отрицательные.

Вечером 9 августа ситуацию на контроль взял министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь министерства Константин Шестаков. "При необходимости будет оказан весь комплекс медицинской помощи", - уточнил он.

Крапивин был госпитализирован 15 июля, он находился в палате интенсивной терапии в больнице № 40.

Владислав Крапивин - советский и российский детский писатель, основал на Урале детский отряд "Каравелла", направленный на изучение морского дела. Автор таких произведений, как "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад". В 2014 году был удостоен премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. В сентябре 2018 года Крапивина наградили знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.