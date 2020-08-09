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Дело в отношении Сергея Фургала

Член ОНК сообщила, что отправленные Фургалу иконы не подошли под требования СИЗО

Иконы вернули обратно

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. ФСИН не разрешил передавать экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу иконы, которые прислали ему граждане. Об этом журналистам сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачева, посетившая политика в СИЗО Лефортово.

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"Люди присылали Фургалу иконы, ему об этом сообщили, но иконы вернули, потому что они не соответствовали размерам. Есть четко установленные размеры, под которые они не подошли", - заявила она.

9 июля Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, он причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Вину он не признал. Басманный суд арестовал его до 9 сентября.

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