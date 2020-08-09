Журналисты RT и руководитель бюро ВГТРК попали под слезоточивый газ в Бейруте

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Корреспондент телеканала RT Игорь Жданов, его оператор и руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный попали под слезоточивый газ, освещая протесты в Бейруте. Об этом сообщили в воскресенье телеканалы RT и "Россия-1".

"Наш корреспондент Игорь Жданов и его оператор попали под слезоточивый газ в Бейруте", - говорится в сообщении телеграм-канала RT. В свою очередь телеканал "Россия-1" в эфире программы "Вести недели" показал кадры, на которых слезоточивая граната попала в Евгения Поддубного.

Уличные баталии продолжаются в центре Бейрута вторые сутки. В субботу столкновения носили ожесточенный характер, по итогам дня, как сообщила служба гражданской обороны, получили ранения 490 человек, в том числе порядка 70 полицейских. Армейская пресс-служба сообщила, что при подавлении беспорядков в Бейруте получили ранения 105 военнослужащих, в том числе восемь офицеров.

Участники протестного движения, поддерживаемые оппозицией, требуют ухода в отставку правительства технократов во главе с Хасаном Диабом, проведения досрочных выборов и международного расследования взрыва в морском порту Бейрута 4 августа.