Минтруд разъяснил правила прохождения диспансеризации для работников старше 40 лет

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Для работников старше 40 лет с 11 августа будет предоставляться один выходной день раз в год для прохождения диспансеризации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтруда в воскресенье.

"С 11 августа 2020 года Трудовой кодекс дополняется нормой, устанавливающей гарантии работникам в возрасте 40 лет и старше при прохождении диспансеризации на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Освобождение от работы для прохождения диспансеризации имеет целевое назначение, поскольку направлено на предупреждение заболеваний и их выявление на ранних стадиях", - рассказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что освобождение для прохождения диспансеризации предусмотрено для всех работников на один оплачиваемый день раз в три года, для работников в возрасте 40 лет и старше на один рабочий день один раз в год, для работников предпенсионного и пенсионного возраста - на два рабочих дня один раз в год.

"Также в Трудовой кодекс вводится норма, согласно которой работодателю предоставляется право предусмотреть в коллективном договоре или локальном нормативном акте обязанность работника подтверждать использование предоставленного освобождения от работы справкой медицинской организации", - добавили в Минтруде.

В министерстве также напомнили, что диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.