В Германии рассчитывают на допуск вакцины от коронавируса к применению в конце года

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Разработанная в Германии вакцина от коронавируса может быть допущена к применению в конце 2020 года или начале следующего. С таким прогнозом выступил руководитель Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха Клаус Цихутек в опубликованном в воскресенье интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland. Данный институт отвечает в ФРГ за допуск и контроль соответствующих медицинских продуктов.

"Сейчас я исхожу из того, что в конце 2020 года - начале следующего года будут выданы разрешения при условии, что данные по испытаниям на 3-й фазе будут положительными", - сказал Цихутек. На 3-м этапе испытаний изучается, действительно ли вакцина эффективно защищает от инфекции.

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью газете Handelsblatt заявила, что Еврокомиссия также ожидает появления первой вакцины от коронавируса уже в конце текущего или начале следующего года. "Даже если делать прогнозы на данный момент пока рискованно, у нас есть хорошие основания полагать, что первая вакцина будет доступна в конце этого - начале следующего года", - считает еврокомиссар.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. С начала эпидемии в Германии, по данным на воскресенье, заразились 215 891 человек. По сравнению предыдущим днем число случаев заражения выросло на 555. Умерли от последствий заболевания в ФРГ до сих пор 9 196 пациентов.