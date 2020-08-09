В Коми возобновили профессиональное обучение старшеклассников

СЫКТЫВКАР, 9 августа. /ТАСС/. Профессиональное обучение старшеклассников возобновили в Республике Коми. Начиная с этого учебного года, 875 учеников 9-10 классов или 25% от их общего числа смогут получить профессию, рассказал в воскресенье врио главы региона Владимир Уйба.

"Раньше, вот когда я учился, в 10 классе можно было пройти обучение на водителя, сдать на водительские права при школе и получить их в 18 лет. Сейчас все лицензировано, сертифицировано, и сделать это, к примеру, отучиться на повара, тракториста или механизатора можно только в специализированных учебных заведениях - колледжах, техникумах. Поэтому мы подготовили программу, с этого учебного года в 14 сельских районах школьники 9-10-х классов начнут проходить профессиональное обучение по 15 профессиям. Обучим 875 человек, это 25% учащихся 9-10-х классов", - сообщил Уйба в большом спецвыпуске ответов на вопросы жителей региона, который размещен на официальной странице Коми "ВКонтакте".

В 2021 году профессиональное образование придет еще в четыре района - Койгородский, Корткеросский, Усть-Куломский и Прилузский, сказал он. Таким образом получить профессиональное образование в школах смогут старшеклассники 18 муниципалитетов Коми из 20. "Мы обязаны оплачивать колледжам, техникумам за аренду помещений, оплату труда педагогов, за использование техники. Деньги мы предусмотрели", - подытожил Уйба.

По информации правительства региона, в новом учебном году старшеклассники смогут пройти подготовку по следующим профессиям: повар, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, секретарь-администратор, младшая медсестра, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, продавец продовольственных товаров, водитель мототранспортных средств, водитель автомобиля категории "В", водитель самоходных механизмов, тракторист - категория "С", контролер-кассир, швея, парикмахер, плотник.