В Ставропольском крае открывается форум "Машук"

СТАВРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" начинает работу на Ставрополье. Форум впервые пройдет в дистанционном режиме и станет самым большим онлайн-форумом России в 2020 году, сообщила ТАСС руководитель службы информационного обеспечения форума Елена Головина.

"Это самый масштабный на данный момент онлайн-форум, который будет проходить в России, участниками станут 4 тыс. человек. Изначально планировалось 3,5 тыс. участников, но принято самое большое за всю историю форума число заявок из регионов России - 888, большинство из них было одобрено, чтобы ребята со всей России могли принять участие . Есть опасение, что могут не выдержать ресурсы, но в данный момент у нас 100-процентная уверенность в готовности", - сказала она.

Форум пройдет в три основные смены. Смену "Глобальные вызовы" посвятят актуальным направлениям общественной жизни, "Национальный код" посвятят обсуждению медиа-сферы, исторической роли России, международным и межкультурным коммуникациям. Заключительная смена "Мастерская сообществ" предложит к обсуждению проблемы сервиса и туризма, политики, государственного управления и так далее.

"Прошло тестирование студий, в этом году у нас будет три онлайн-студии - в Пятигорске, в Ставрополе и в Москве. Из этих студий планируется вещание во время церемонии открытия и на протяжении всего форума будут проходить прямые включения экспертов и спикеров, большинство из них будут находиться не дома, мы предусмотрели такие площадки для профессионального обеспечения режима онлайн", - пояснила представитель дирекции форума.

Церемония открытия состоится днем в понедельник, 10 августа. "Это традиционное открытие форума "Машук", которое мы привыкли видеть на нашей поляне, просто все будет в режиме онлайн. Задача в этом году - сохранить формат и атмосферу присутствия на поляне, где в предыдущие годы проходил форум. Во время церемонии открытия запланированы обращения с приветственным словом почетных гостей", - рассказала представитель форума, отметив, что трансляция церемонии открытия будет идти в социальной сети "ВКонтакте" и будет доступна для всех желающих.

Не выходя из дома

Организаторы форума отмечают, что дистанционный формат работы в 2020 году имеет свои плюсы. "Часто участники не могли принять участие в форуме по разным причинам, ранее уже были обращения по поводу онлайн-формата проведения, в этом году есть такая возможность. Еще один плюс - удобство, <…> есть возможность находиться дома, на работе, не отвлекаться от основной жизни и получать максимальную образовательную программу, защитить проект на форуме", - отметила Головина.

Для общения, посещения образовательных локаций, презентации проектов участники форума будут использовать специальную цифровую платформу. Организаторы подготовили мастер-классы, лектории, интерактивные площадки, альтернативные программы. В программе сохранятся встречи с почетными гостями форума - политиками, общественниками, предпринимателями, спортсменами деятелями культуры и искусства.

"Ранее не могли принять участие в "Машуке" некоторые спикеры, на самом деле - это большой объем работы. Подготовка к форуму, как правило, идет за год, эксперты тоже начинали подготовку за год, плюс летом была необходимость выделения целого месяца. Теперь эксперты могут вещать из любой точки. Образовательная программа очень сильная, эксперты серьезные", - пояснила представитель дирекции.

Как и в предыдущие годы, физические лица смогут представить свои проектные инициативы в грантовом конкурсе, который будет проходить в последние дни каждой из смен. Представленные проекты смогут претендовать на финансовую поддержку в размере до 300 тысяч рублей. Право получить весомую финансовую поддержку в рамках публичной защиты оценят эксперты Росмолодежи.

Форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, тогда впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" пройдет с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.