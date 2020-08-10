Росстат будет покупать данные у операторов связи для Всероссийской переписи населения

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Росстат будет сотрудничать с сотовыми операторами на коммерческой основе и покупать их данные для использования во Всероссийской переписи населения, которая состоится в апреле 2021 года. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, рассказал глава ведомства Павел Малков.

"У нас были встречи с операторами мобильной связи. Взаимодействие будет строиться на коммерческой основе: по сути, нам предложено покупать эти данные, как и остальным участникам рынка", - сказал Малков.

По его словам, в эту перепись данные операторов связи будут использоваться только в качестве эксперимента. "Это эксперимент, то есть пока никакие данные, полученные по итогам переписи, не будут замещаться на данные, полученные от операторов мобильной связи. Скорее, это возможность сопоставить данные, полученные традиционным способом, с данными, полученными, по сути, экспериментальным путем - от операторов мобильной связи", - уточнил глава Росстата.

Росстат также проанализирует использование больших данных при проведении Всероссийской переписи в 2021 году, чтобы впоследствии включить их в будущие переписи.

"Мы очень аккуратно подходим к вопросу использования больших данных и начинаем с экспериментов, постепенно встраивая их в традиционную методологию. В 2021 году мы будем анализировать возможности и оценивать потенциал их использования в будущем", - сообщил он. При этом, отвечая на вопрос, могут ли быть включены данные операторов связи на полноценной основе в следующие переписи, Малков ответил: "Да, безусловно".

По словам главы Росстата, грядущая Всероссийская перепись будет последней, где используются данные, собранные традиционным способом. "В дальнейшем приоритет будет отдан другим источникам. А вот каким - это мы поймем позднее. Например, данным операторов мобильной связи. Мы сейчас к этому вопросу только начинаем подходить", - отметил Малков.

Всероссийская перепись населения, перенесенная с октября 2020 года из-за пандемии, пройдет в апреле 2021 года. Росстат называет ее первой "цифровой переписью" в истории России. Помимо традиционных способов, желающие смогут пройти опрос онлайн - через портал госуслуг. Также переписчики получат электронные опросные листы, которые будут заполняться на планшетах с российской операционной системой "Авророй".