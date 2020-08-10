В Минздраве предупредили об опасности курения кальяна

"Кальян является популярным видом отдыха во время отпуска. Многие думают, что употребление кальяна безобидно, однако именно кальян таит в себе много опасностей. В первую очередь речь идет о новой коронавирусной инфекции COVID-19, - говорится в сообщении. - Кроме того, плохая обработка колб кальяна может нести риски распространения не только коронавируса, но и туберкулеза, холеры и иных опасных заболеваний".

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Курение кальяна является опасным не только в условиях пандемии. Оно может стать причиной распространения новой коронавирусной инфекции, но также вызвать множество иных серьезных заболеваний, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян также отметила пагубное влияние кальянного дыма, который является токсичным. В частности, за час курения человек потребляет в 100-200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ и окиси углерода, чем за время выкуривания одной крепкой сигареты. "Эти токсичные вещества, способные вызвать сердечно-сосудистые, бронхолегочные заболевания и злокачественные новообразования у курильщиков, поглощаемые в больших количествах, могут приводить к аналогичным результатам и у курильщиков кальяна. Именно поэтому кальян ничуть не безопаснее сигарет, а при длительном курении - даже опаснее", - приводит ее слова пресс-служба министерства.

Кроме того, различные исследования свидетельствуют, что курение кальяна может провоцировать рак легких, рак ротовой полости, пищевода, желудка, мочевого пузыря, а также инсульты, мужское бесплодие, желудочно-пищеводный рефлюкс и нарушение психического здоровья. "Курение кальяна опасно для беременных: оно повышает риск развития врожденных патологий у плода, аномалий развития, в силу воздействия на плод угарного газа, никотина и других токсических веществ. Исследования указывают на связь курения кальяна матерью с низким весом тела ребенка при рождении", - добавила Гамбарян.

Эксперт добавила, что кальян также негативно влияет на здоровье пассивных курильщиков, вызывает привыкание и зависимость. "В равной, или даже в большей степени опасны выбросы токсинов при курении бестабачных смесей через кальян. Таким образом курильщик кальяна подвергает себя двойному воздействию кальянного дыма - активному и пассивному. Наркологи считают, курение кальяна более вредно, чем курение крепкой махорки в небольшом непроветриваемом помещении", - отметила Гамбарян.

"При курении кальяна, даже при использовании одноразовых мундштуков, высок риск заражения респираторными инфекциями, включая COVID-19 и другие вирусные инфекции и туберкулез, так как бактерии и вирусы успешно обитают и размножаются в трубках и шлангах кальянов", - заключила она.

О законе и нацпроектах

Президент РФ Владимир Путин 31 июля подписал закон, запрещающий продажу несовершеннолетним и использование в общественных местах электронных сигарет, вейпов, кальянов и другой никотиносодержащей продукции. Запретительные меры в рамках антитабачного закона распространяются на всю никотиносодержащую продукцию и устройства для ее употребления.

Законом запрещается курение любой никотиносодержащей продукции в помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. Эти ограничения также коснутся курения кальяна. Кроме того, закон запрещает торговлю никотиносодержащей продукцией, если концентрация никотина в ней превышает 20 мг/мл и полностью запрещается продажа несовершеннолетним табачной или никотиносодержащей продукции, кальянов и устройств для ее потребления. Новый закон запрещает вовлекать детей в процесс потребления не только табака, но и всей никотиносодержащей продукции. Речь идет в том числе о покупке для них такой продукции, ее передаче, а также требованиях или предложениях употребить продукцию с никотином любым способом.

Разработку нормативных и правовых актов по борьбе с употреблением табака, антиалкогольной политике, а также стратегию здорового образа жизни Минздрав России осуществляет в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография".