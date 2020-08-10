Гидрометцентр сообщил, что в ближайшее время в России ожидается сентябрьская погода

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Погода, характерная для сентября, установится в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах с середины недели: температура ниже нормы на 3-4 градуса, северное небо и дожди. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В четверг температура прогнозируется ниже нормы на 3-4 градуса. Это уже сентябрьская погода. Такая погода должна быть в начале второй декады сентября. Будет у нас легкое и первое напоминание об осени, причем касается это и Северо-Западного, и Центрального, и Приволжского федеральных округов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, не только климат, но и характер погоды будет осенним на европейской территории страны с середины недели. "Начиная со среды погода будет облачной. Небо будет северным: невысокие облака, небольшой дождь. Но для сильных осадков условий нет", - отметил Вильфанд.