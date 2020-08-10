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Возобновление авиасообщения России с другими странами

Первый рейс после возобновления международного авиасообщения вылетел из России в Анталью

Загрузка рейса была полной

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Первый после приостановки международного авиасообщения из России на фоне пандемии рейс из Москвы в Анталью вылетел из Шереметьево. Его выполняет авиакомпания "Россия", следует из данных онлайн-табло Шереметьево.

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"Рейс FV 5855 выполняется из Москвы в Анталью на воздушном судне Boeing 747. Авиакомпания является мировым лидером по эксплуатации воздушных судов данного типа", - сообщил ТАСС пресс-секретарь авиакомпании Сергей Стариков.

Он также уточнил, что рейс выполняется по совместной с оператором "Библио-Глобус" программе полетов на популярные туристические направления. Загрузка рейса на вечер 9 августа была полной, а именно реализованы билеты на все 510 мест экономического класса и 12 бизнес-класса.

Россия в понедельник возобновила авиасообщение с курортными городами Турции Антальей, Бодрумом и Даламаном. В течение дня также ожидаются рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Теги
ТурцияРоссияВозобновление авиасообщения России с другими странами
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