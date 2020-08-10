В Забайкалье учредили премию и стипендию за вклад в развитие региона

ТАСС, 10 августа. Правительство Забайкальского края учредило ежегодную премию имени академика РАН Юрия Яременко за вклад в развитие региона, а также одноименную стипендию для студентов, сообщила журналистам пресс-служба правительства.

"Ежемесячная выплата для талантливых студентов направлений "Экономика" и "Государственное и муниципальное управление" составит 12 тысяч рублей. Жители региона, внесшие за год наибольший вклад в развитие Забайкалья, будут претендовать на премию в размере 100, 200 и 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Конкурсы соискателей стипендий и премий будут проводить Минобразования и Минэкономразвития региона. Комиссию, которая будет определять победителей, возглавил губернатор Александр Осипов.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, стипендия учреждена для поощрения "за успехи в учебе, стремление к изучению экономических наук и наследия национальной экономической мысли". Премии и стипендии будут выплачивать из Фонда развития Забайкальского края.

Юрий Яременко - советский и российский экономист, академик РАН, крупнейший специалист в сфере межотраслевого моделирования и макроструктурного анализа. Родился в 1935 году в Чите. Был заместителем академика-секретаря отделения экономики РАН, директором института народнохозяйственного прогнозирования РАН, советником по экономике президента СССР. Скончался в 1996 году в Москве.