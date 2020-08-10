Власти Камчатки разрешили работу баз отдыха

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 августа. /ТАСС/. Смягчение ограничений, введенных 1 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, продолжаются на Камчатке и с понедельника к плановой работе возвращаются больницы, базы отдыха и аквацентры. Развлекательные учреждения и общепит остаются закрытыми, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"Базы отдыха и аквацентры могут вернуться к обычному режиму работы. Также возобновляется оказание плановой медпомощи во всех районных больницах. Жители также могут посещать парки с соблюдением дистанции, но работа аттракционов пока запрещена", - уточнил собеседник агентства.

Режим полной самоизоляции в регионе был введен 1 апреля и уже несколько раз продлевался. В настоящий момент край находится на втором этапе снятия ограничений, который продлится до 16 августа. Долгое время Камчатка лидировала в ДФО по числу инфицированных на 100 тыс. населения, но сейчас власти региона заявляют, что эпидемиологическая обстановка на полуострове улучшается.

Коронавирус

Всего с начала пандемии в крае зафиксировано более 3,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил Минздраву РФ направить в Камчатский край достаточное количество медицинских работников, чтобы покрыть потребность региона в кадрах для борьбы с инфекцией.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 19,6 млн человек, свыше 727 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 887 536 случаев заражения, выздоровели 693 422 человека, умер 14 931. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.