Задержанные в Минске журналисты "Дождя" вернулись в Россию

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Корреспонденты телеканала "Дождь" Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов, задержанные в воскресенье в Минске, вернулись в Россию. Об этом в понедельник сообщается на сайте телеканала.

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"Наши журналисты Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов, задержанные днем в Минске, уже в России", - говорится в сообщении.

Сотрудников телеканала задержали в Минске в воскресенье. Главный редактор "Дождя" в своем Telegram-канале написал, что после составления административных протоколов в РУВД журналистов "передадут посольству России для депортации".

Представитель штаба незарегистрированного кандидата на выборах президента Белоруссии Виктора Бабарико и соратница кандидата Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала, журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице. В свою очередь пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил ТАСС, что сотрудники "Дождя" работали без аккредитации.