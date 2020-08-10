В Гидрометцентре сообщили, что бархатный сезон на курортах России будет продолжительным

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Бархатный сезон на курортах Черного моря продлится до начала октября. Это дольше обычного на 10 дней, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Бархатный сезон на курортах будет длиться дольше обычного. Обычно он завершается в середине третьей декады сентября, а в этом году дней на 10 дольше будет как минимум. Не исключено, что и еще дольше - до середины октября. Но о таких позитивных прогнозах можно с уверенностью говорить лишь в сентябре", - сказал он.

По словам Вильфанда, связано это с тем, что деятельный слой Черного моря прогрет лучше обычного благодаря летнему антициклону.

"В этом году за счет летнего антициклона солнечная энергия поступала в нижние слои, поэтому накоплена большая энергия в деятельном слое Черного моря. Это тепло будет медленно расходоваться", - пояснил метеоролог.