Мадуро продлил чрезвычайное положение из-за коронавируса в Венесуэле

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в воскресенье о продлении действия чрезвычайного положения, введенного в стране из-за распространения коронавируса, еще на один месяц.

"Я, в соответствии с конституционными полномочиями главы государства, подписываю указ о продлении чрезвычайного положения еще на 30 дней", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Мадуро также объявил, что с 10 августа начинается поэтапное ослабление карантинных мер. "У нас будет режим "семь на семь" - неделя карантина сменяется неделей смягчения", - сказал глава государства. В регионах, где складывается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, в том числе в столице, послабления будут внедряться медленнее.

Венесуэльское правительство проинформировало о двух первых случаях заражения коронавирусом в стране 13 марта, в тот же день был введен режим чрезвычайного положения. 17 марта Мадуро объявил о решении ввести карантин на всей территории республики. К настоящему времени число заразившихся в стране превысило 25 тыс., умерли свыше 220 человек.