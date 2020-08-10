"Известия": АСИ разработало две модели организации приютов для бездомных животных

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) при участии ДОМ.РФ и КБ "Стрелка" разработало две модели организации приютов для бездомных животных, рассчитанные на проживание примерно 220 собак, 30 щенков и 50 кошек. Свои предложения АСИ направило в Минприроды РФ, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.

По данным издания, первая модель включает в себя приют и центр стерилизации животных, который рассчитан на 100 животных, с полноценной ветеринарной клиникой, карантинной зоной и вольерами. Что касается второй модели, она включает центр гуманного обращения с животными, цель которого заключается в поиске новых домов для бездомных собак и кошек. На территории будут расположены не только места для содержания животных, административные блоки и ветеринарная клиника, но и общественные пространства для гостей.

Как сообщил газете источник, знакомый с ходом разработки проектов, стоимость строительства приюта по модели АСИ с центром стерилизации составит порядка 22-25 млн рублей, с центром гуманного обращения с животными - 10 млн рублей.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил изданию о разработке ряда других моделей типовых учреждений для содержания бездомных животных. "Сейчас мы совместно с МГУ разрабатываем свои варианты. У регионов должен быть выбор, чтобы они могли при необходимости сэкономить на проекте", - пояснил депутат. При этом Бурматов отметил, что "предложенные модели за 10 млн и 22 млн рублей - не самые дорогие".

В Минприроды газете рассказали, что по итогам межведомственного совещания АСИ поручено доработать представленные проекты. В правительстве РФ на запрос ответили, что сейчас занимаются сбором предложений по организации приютов для бездомных животных.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу для подготовки предложений по совершенствованию законодательства в сфере обращения с животными. Сразу несколько поручений президента по итогам прошедшей 5 июня встречи с экологами и зоозащитниками касались поддержки приютов для животных.

Так, правительству РФ совместно с властями регионов и при участии АСИ было поручено до 1 августа "представить предложения по развитию на территории РФ сети приютов для безнадзорных животных (в том числе типовых приютов, создаваемых с использованием наилучших доступных технологий), а также по обеспечению и финансированию деятельности приютов для безнадзорных животных". Кроме того, кабмин должен до ноября определить меры господдержки приютов, оказавшихся в сложной финансовой ситуации из-за пандемии.