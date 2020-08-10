Первый самолет вылетел из Ростова-на-Дону в Анталью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. Самолет "Уральских авиалиний" вылетел из ростовского аэропорта Платов в Анталью (Турция), став первым бортом, который выполнит рейс после возобновления международных авиаперевозок между Ростовом-на-Дону и турецкими курортами. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Россия в понедельник возобновила авиасообщение с курортными городами Турции, прерванное из-за пандемии в конце марта.

Первый рейс из Ростова-на-Дону вылетел в 05:38 по местному времени. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Платов, в понедельник рейсы в Анталью помимо "Уральских авиалиний" также выполнят авиакомпании "Азур эйр" и "Северный ветер".

На минувшей неделе министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов сообщил ТАСС, что с 10 августа к авиаперевозкам между Ростовом-на-Дону и Антальей приступят авиакомпании "Азур эйр", "Северный ветер", "Икар", "Уральские авиалинии" и "Ред Вингс". При этом "Азур эйр" будет выполнять не только чартерные, но и регулярные рейсы. Кроме того, по словам министра, через аэропорт Платов будут организованы перевозки возвращающихся из-за рубежа граждан РФ в ряд городов России.

Аэропорт Платов возобновил международные авиаперевозки 3 августа. Первый рейс авиакомпания Turkish Airlines выполнила в Стамбул. Регулярные рейсы в Стамбул выполняются пять раз в неделю по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Возобновление международных авиаперевозок

С 1 августа власти России разрешили возобновить авиасообщение с тремя странами - Великобританией, Танзанией и Турцией, а с 15 августа, как ожидается, возобновятся полеты в Швейцарию.

С 10 августа из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону возобновляются рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан. Ранее были восстановлены рейсы в Стамбул и Анкару. По требованию авиационных властей Турции, все перевозчики должны выделить в самолетах места для изоляции пассажиров с подозрением на коронавирус, преимущественно два последних ряда кресел с правой стороны. Также перевозчики должны убрать из карманов впереди стоящих кресел журналы и другие печатные материалы.

По данным Росавиации, с начала месяца российские и зарубежные компании перевезли международными рейсами около 38,5 тыс. пассажиров, выполнив почти 130 перелетов. При этом пока они летают только в Великобританию и Турцию - прямых полетов в Танзанию нет.