В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за тропического шторма "Джангми"

ВЛАДИВОСТОК, 10 августа. /ТАСС/. Приморский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за тропического шторма "Джангми", который, согласно уточненным данным, пройдет севернее первоначальной траектории и серьезно повлияет на погоду в Приморье. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, на юго-восточном побережье ожидаются очень сильные дожди.

"По последним расчетам траектория шторма пройдет севернее, чем предполагалось ранее. В период с 04:00 до 10:00 (с 21:00 до 3:00 мск) утра 11 августа шторм будет проходить на наиболее близком расстоянии от побережья Приморского края, его влияние на погоду будет более значительным. На юго-востоке края выпадут сильные и очень сильные дожди", - говорится в сообщении.

Ночью и днем 11 августа на востоке южных и юго-восточных районов Приморского края ожидаются 15-45 мм, а местами и 50 мм осадков за 12 часов. На реках юго-восточных и восточных районов края ожидается подъем уровня воды на 0,4-1 м, на отдельных участках с подтоплением пониженных территорий, хозяйственных объектов, участков дорог речным и ливневым стоком.

Кроме того, в приэкваториальной зоне Тихого океана, по данным синоптиков, образовались еще две перспективные тропические депрессии, каждая из которых может развиться до тропического шторма.

Июль и август в Приморском крае это традиционное время, когда в регион с экватора приходят сильные тайфуны. На протяжении последних пяти лет Приморье ежегодно страдало от сильных наводнений. В 2019 году обильные дожди вызвали подтопления 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1,3 тыс. домов и 7 380 придомовых территорий с населением 13 195 человек.