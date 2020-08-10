Эксперт считает, что осенью россиян ожидает более тяжелое течение COVID-19

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Многие россияне рискуют столкнуться осенью с более тяжелым течением коронавирусной пневмонии. Такое мнение высказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в интервью газете "Известия" , опубликованном в понедельник.

"Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы", - отметил он. По словам Тотоляна, ученые пока не готовы дать научно обоснованный ответ, как будут сочетаться сезонные инфекции с новой коронавирусной инфекцией. Более того, достаточно сложно предположить, как перенесут инфекцию те, кто соблюдал жесткий режим самоизоляции.

При этом Тотолян исключает возможность повторного введения режима самоизоляции. "Думаю, вводить ограничения в масштабах всей страны снова не потребуется. Могут быть вспышки в отдельных населенных пунктах, и тогда резонными будут локальные ограничительные меры, где-то - с закрытием школ и вузов", - отметил эксперт. По его словам, весной жесткие ограничения были нужны, чтобы "выиграть время в борьбе с неконтролируемой эпидемией и нарастить мощности здравоохранения".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 19,6 млн человек, свыше 727 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 887 536 случаев заражения, выздоровели 693 422 человека, умер 14 931. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.