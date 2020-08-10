Привилегиями камчатской соцкарты жители края могут воспользоваться с 1 сентября

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 августа. /ТАСС/. "Камчатская социальная карта", которая дает жителям полуострова право на покупку продуктов со скидкой, заработает в регионе с 1 сентября. Проект разрабатывается краевым Минэкономразвития по поручению врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Камчатская социальная карта" - это банковская карта платежной системы "МИР", по которой камчатцы на первом этапе смогут купить со скидкой продукты питания, начиная с 1 сентября. В дальнейшем проект станет многофункциональным: жители региона смогут воспользоваться ей при оплате проезда на общественном транспорте, жилищно-коммунальных услуг, при банковских операциях и так далее", - говорится в сообщении.

Уточняется, что список групп, которым будут выдавать социальную карту, пока формируется, но первые получатели уже определены. Новую соцкарту получат ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и узники фашистских лагерей.