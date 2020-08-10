Специалисты исследуют популяционный иммунитет к коронавирусу в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Группу волонтеров для исследования популяционного иммунитета к коронавирусу набрали в Калининградской области, сообщила в эфире телеканала "Россия-1" руководитель областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура в понедельник.

"За три часа от старта пилотного проекта, когда электронная анкета стала активна, анкетирование прошли более одной тысячи человек. И спустя немногим сутки у нас получилось так, что многие возрастные группы волонтеров уже были просто набраны", - сказала Бабура.

Оценка популяционного иммунитета - это программа Роспотребнадзора, в которой задействованы 26 регионов России. Санкт-Петербургский НИИ имени Пастера выступил разработчиком алгоритма исследования. В настоящее время в 23 регионах первый этап исследования завершен, еще в трех он пока продолжается (Амурская, Калининградская и Мурманская области). В каждом из субъектов в среднем обследовались около 3 тыс. добровольцев, выборка производилась в семи возрастных группах.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 19,6 млн человек, свыше 727 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 887 536 случаев заражения, выздоровели 693 422 человека, умер 14 931. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.