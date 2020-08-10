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Пандемия COVID-19

На Чукотке зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом

Жителям Анадыря и Билибино рекомендовали носить маски и перчатки на улице и в общественных местах

ТАСС, 10 августа. Число заразившихся коронавирусом увеличивается в Анадыре и Билибинском муниципальном районе Чукотcкого автономного округа, региональное управление Роспотребнадзора подготовило постановление о введении масочного режима в этих населенных пунктах, отмененного ранее. Об этом ТАСС сообщили в правительстве Чукотского АО.

"Ситуация с распространением коронавируса не совсем стабильная в Анадыре и Билибино. Поэтому жителям этих населенных пунктов снова рекомендовано носить маски и перчатки на улице и в общественных местах", - уточнили в правительстве региона.

Ранее в окружном управлении Роспотребнадзора ТАСС сообщали, что с понедельника на карантин были закрыты две группы в крупном детском саду Анадыря: коронавирус был диагностирован у воспитателей дошкольного учреждения.

6 июля Чукотка приступила к третьему этапу снятия ограничений: была разрешена работа общепита, развлекательных заведений, открылись детские лагеря. Всего с начала пандемии в округе выявлено 159 случаев заболевания, 149 человек выздоровели, двое умерли.

Теги
РоссияЧукотский автономный округПандемия COVID-19
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