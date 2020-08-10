Медики МЧС РФ оказали помощь 268 людям после взрыва в Бейруте

БЕЙРУТ, 10 августа. /ТАСС/. Медицинская помощь медиками МЧС РФ была оказана 268 людям, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

"Специалистами МЧС России оказана медицинская помощь в 268 случаях, в том числе 29 детям. Сотрудниками лаборатории Роспотребнадзора проведено 248 тестов на COVID, и психологами МЧС России оказана помощь в 33 случаях", - сказали в ведомстве.

В МЧС также уточнили, что российские спасатели извлекли из-под завалов после взрыва тела восьми погибших за время проведения операции.

"Во время работы в зоне ЧС спасателями и кинологическими службами было обследовано 3 100 кв. метров территории, в том числе 6 800 кв. метров с помощью беспилотных летательных аппаратов. За время работы было обнаружено и извлечено 8 погибших", - сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что за время работ спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела шести человек.

Спасатели МЧС прибыли в Бейрут 5 августа для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту и участия в поисково-спасательной операции. На стадионе российские специалисты развернули мобильный госпиталь, в котором врачи отряда "Центроспас" МЧС России 6-7 августа приняли 92 пострадавших, включая 12 детей. По данным оперативного штаба, на месте взрыва закончились поисково-спасательные работы российской группировкой МЧС, при этом аварийно-спасательные работы продолжаются.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.