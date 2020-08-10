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Взрыв в порту Бейрута
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Медики МЧС РФ оказали помощь 268 людям после взрыва в Бейруте

До 8 выросло число погибших, извлеченных из-под завалов российскими спасателями

БЕЙРУТ, 10 августа. /ТАСС/. Медицинская помощь медиками МЧС РФ была оказана 268 людям, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

"Специалистами МЧС России оказана медицинская помощь в 268 случаях, в том числе 29 детям. Сотрудниками лаборатории Роспотребнадзора проведено 248 тестов на COVID, и психологами МЧС России оказана помощь в 33 случаях", - сказали в ведомстве.

В МЧС также уточнили, что российские спасатели извлекли из-под завалов после взрыва тела восьми погибших за время проведения операции.

"Во время работы в зоне ЧС спасателями и кинологическими службами было обследовано 3 100 кв. метров территории, в том числе 6 800 кв. метров с помощью беспилотных летательных аппаратов. За время работы было обнаружено и извлечено 8 погибших", - сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что за время работ спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела шести человек.

Спасатели МЧС прибыли в Бейрут 5 августа для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту и участия в поисково-спасательной операции. На стадионе российские специалисты развернули мобильный госпиталь, в котором врачи отряда "Центроспас" МЧС России 6-7 августа приняли 92 пострадавших, включая 12 детей. По данным оперативного штаба, на месте взрыва закончились поисково-спасательные работы российской группировкой МЧС, при этом аварийно-спасательные работы продолжаются.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Теги
ЛиванРоссияВзрыв в порту Бейрута
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