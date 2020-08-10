Роспотребнадзор предупредил об опасности шаурмы и салатов с майонезом

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Употребление некачественной пищи, в частности, многокомпонентных салатов с майонезом, шаурмы, котлет и других, могут стать причиной возникновения различных инфекций и пищевых отравлений. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и др. На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности вирусных инфекций, - говорится в сообщении. - С продуктами питания могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатит А и других болезней. Кроме того, большой удельный вес составляют пищевые токсикоинфекции, когда в продуктах или блюдах накапливаются токсины различных микроорганизмов".

В частности, причинами пищевых отравлений и инфекционных болезней являются нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, нарушение правил личной гигиены сотрудниками предприятий общественного питания. В связи с этим в Роспотребнадзоре рекомендуют данные блюда готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Кроме того, перед приготовление пищи следует тщательно мыть руки, использовать разные разделочные доски для различных продуктов, в холодильнике стараться не помещать на одну полку готовые блюда и сырое мясо и рыбу. "Если вы все-таки приобретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации. Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке. Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике и не забывать о том, что это скоропортящиеся продукты", - говорится в сообщении ведомства.

"Роспотребнадзор напоминает, что необходимо также внимательно относится к предприятиям общественного питания, реализующим фаст-фуд. При дистанционном заказе продуктов питания и готовых блюд это следует делать только в реально существующих организациях. Перед заказом полезно посетить предприятие общественного питания, оценить блюда и обслуживание, взять у администратора контакты для интернет-заказов", - говорится в сообщении.